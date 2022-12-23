Ангелина Калинина получила от спонсора YONEX уникальные именные ракетки. На каждой из них есть инициалы украинской теннисистки.

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Невероятно крутой подарок

Украинка поблагодарила команду YONEX за крутые подарки в преддверии старта нового сезона. Калинина подчеркнула, что это лучший презент к Новому Году.

Лучший новогодний подарок от команды YONEX! PS Мы с ними хорошо погуляли,

– подписала фотографии теннисистка.



Именные ракетки Калининой / Фото из инстаграмма теннисистки



Ангелина Калинина с новыми ракетками / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что 16 января 2023 в Мельбурне начнется Открытый чемпионат Австралии. Один из самых престижных теннисных турниров продлится до 29 января.