В Україні створили першу професійну команду з баскетболу 3х3

У Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч присвячена створенню першої професійної чоловічої української команди з баскетболу 3х3.

Команда отримала назву "Кельти-Буковель". Базуватися команда буде в Івано-Франківську. В планах – участь у Челенджерах і Мастерсах з баскетболу 3х3.

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"Ми стоїмо на порозі нової історії. Пройдуть роки і саме цих хлопців будуть згадувати, як першопрохідців. Завдання – максимальні. Хочеться бачити українських баскетболістів на п'єдесталі, з медалями, на Олімпійських іграх", – заявив президент ФБУ Михайло Бродський.

Склад команди:

Владлен Бережний

Вадим Биков

Кирило Мещеряков

Антон Мусієнко

Микита Руслов

Лідерами створеної команди мають стати колишні гравці збірної Микита Руслов та Антон Мусієнко. Руслов в своєму активі має бронзу Ліги націй 2019 та срібло чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в категорії U-23 у 2019 році. У вересні в складі національної збірної Микита Руслов став чвертьфіналістом чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Антон Мусієнко у складі збірної України U-23 у 2021 році став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.