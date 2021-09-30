Україна претендує на Євробаскет-2025

Президент європейської баскетбольної федерації під час промови зробив наголос на важливості виконанні умов участі України, як країни-претендента на проведення Євробаскета. Михайло Бродський зазначив, що ця заявка та можливість отримання права на проведення турніру є вкрай важливою в контексті розвитку баскетболу в Україні, як професійного виду спорту та прогресу національної збірної.

До слова Не тільки Київ та Львів: які міста можуть прийняти чемпіонат Європи з баскетболу 2025

Також Тургай Демірель відвідав офіс Федерації баскетболу України та провів окрему зустріч із Михайлом Бродським.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також наголосив на важливості заявки України на проведення масштабного баскетбольного турніру. Легендарний український баскетболіст, а нині президент БК Рівне Сергій Лішук зазначив, що заявка України має серйозний потенціал в плані отримання підтримки від громадськості та безумовно посприяє популярізації гри.

Президент України Володимир Зеленський, який є одним з ініціаторів заявки на проведення Євробаскету-2025, доручив Офісу Президента України опрацювати спільно з Кабінетом Міністрів України та ФБУ порушені під час зустрічі питання.



Зустріч Зеленського з президентом ФІБА / Фото ФБУ

Що відомо про Євробаскет

Нагадаємо, ФІБА затвердила заявку Федерації баскетболу України, тож Україна разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією, Угорщиною та Росією боротиметься за право провести турнір.

42-й чемпіонат Європи відбудеться в вересні 2025 року в чотирьох країнах – за системою, яку вперше та вдало було запроваджено ФІБА в 2015 році. Як і раніше, одна з чотирьої країн-господарок прийматиме і фінальну стадію – плей-оф та медальні матчі Євробаскета.

Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіоната Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.

Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасні спортивні арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч.

Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів.