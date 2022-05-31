В Україні дозволили проводити спортивні змагання під час воєнного стану

Вперше з 24 лютого майбутнє українського спорту стає яснішим. Навіть попри війну змагання в Україні зможуть частково відбутись.

Перший яскравий промінь в українському спорті

Щоправда, ці змагання нагадуватимуть турніри за часів спалаху коронавірусу. На проведення спортивних подій влада дала добро, але змагання відбуватимуть за відсутності глядачів. Все у цілях безпеки.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив олімпійський чемпіон-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 травня, було дозволено проведення всеукраїнських спортивних змагань на окремих територіях для повноцінної підготовки спортсменів різних видів спорту до міжнародних змагань.

Однак у цьому дозволі є декілька важливих пунктів.

Спортсмени змагатимуться за повної відсутності глядачів на трибунах.

Турніри відбуватимуться лише серед дорослих атлетів та наближених до дорослої категорії вікових груп.

Також дозволені турніри для наших паралімпійців.

Організатори змагань повинні дотримуватися умов безпеки, які встановлені законодавством у період воєнного стану.

Також українська влада дозволила проводити для спортсменів навчально-тренувальні збори. Однак у тренувальному процесі зможуть брати участь атлети старші 16 років.

25 травня Беленюк повідомляє, що Кабінет Міністрів України удосконалив систему виїзду спортсменів за межі країни задля виступу на міжнародних змаганнях.

Відзначимо, що після 24 лютого багато спортсменів стали на захист України. Також чимало перемог атлети принесли на спортивному фронті. Не одну нагороду для країни здобули легкоатлетки (Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко), каратисти (чоловіча збірна, Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна), жіноча, чоловіча збірні з боротьби та веслувальники.

Попереду збірна України з футболу побореться за путівку на чемпіонат світу-2022 у Катар. "Синьо-жовті" 1 червня зіграють проти Шотландії у Глазго, а у разі перемоги зустрінуться у фінальній битві проти Уельсу (5 червня).

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Дозволено організацію проведення в окремих місцевостях України всеукраїнських спортивних змагань без присутності глядачів

Про це зазначається у Наказі Міністерства молоді та спорту України №1587 від 28 травня 2022 року

Відповідно до Наказу Міністерства, з метою створення на території Україні оптимальних умов для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях, дозволено організацію проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік, серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без присутності глядачів.