Первый яркий луч в украинском спорте

Правда, эти соревнования будут напоминать турниры во времена вспышки коронавируса. На проведение спортивных событий власти дали добро, но соревнования будут проходить при отсутствии зрителей. Все в целях безопасности.

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Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины от 28 мая было разрешено проведение всеукраинских спортивных соревнований на отдельных территориях для полноценной подготовки спортсменов разных видов спорта к международным соревнованиям.

Однако в этом разрешении есть несколько важнейших пунктов.

Спортсмены будут соревноваться при полном отсутствии зрителей на трибунах.

Турниры будут проходить только среди взрослых атлетов и приближенных к взрослой категории возрастов.

Также разрешены турниры для наших паралимпийцев.

Организаторы соревнований должны соблюдать условия безопасности, установленные законодательством в период военного положения.

Также украинские власти разрешили проводить для спортсменов учебно-тренировочное собрание. Однако в тренировочном процессе смогут участвовать атлеты старше 16 лет.

25 мая Беленюк сообщает, что Кабинет Министров Украины усовершенствовал систему выезда спортсменов за пределы страны для выступления на международных соревнованиях.

Отметим, что после 24 февраля многие спортсмены встали на защиту Украины. Также многие победы атлеты принесли на спортивном фронте. Не одну награду для страны получили легкоатлетки (Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко), каратисты (мужская сборная, Анжелика Терлюга, Анита Серегина), женская, мужская сборная по борьбе и гребцы.

Впереди сборная Украины по футболу сразится за путевку на чемпионат мира-2022 в Катар. "Сине-желтые" 1 июня сыграют против Шотландии в Глазго, а в случае победы встретятся в финальном сражении против Уэльса (5 июня).

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Разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины всеукраинских спортивных соревнований без присутствия зрителей

Об этом говорится в Приказе Министерства молодежи и спорта Украины №1587 от 28 мая 2022 года

Согласно Приказу Министерства, с целью создания на территории Украины оптимальных условий для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях, разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении всеукраинских. спортивных соревнований, предусмотренных

Единственным календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослым возрастной группе, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без присутствия зрителей.

Также разрешено проведение учебно-тренировочного собрания национальных сборных команд Украины среди спортсменов разных возрастных групп, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которые к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями законодательства нуждаются в сопровождении взрослым лицом.