В Україні буде створено Зал хокейної слави

Федерація хокею України разом із новим титульним партнером проголосили про намір створення наступного року Української Зали хокейної слави. Учасників визначатимуть голосуванням із кола претендентів, при чому представлені будуть не лише громадяни України, а і ті українці, які стали знаменитими за океаном.

Очікують, що до Зали слави увійдуть Майк Босі (Михайло Босий), Террі Сочек (Тарас Савчук) і навіть Вейн Грецькі (Іван Грецький).

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Перший експонат для майбутнього музею Зали слави президентові УХЛ Георгію Зубку передав один з авторів документальної стрічки "Юкі" Микола Васильков. Це зображення легендарної The Uke Line, першої суто української трійки НХЛ, яку у Бостон Брюїнз у 60-х сформували члени родин емігрантів з України Вік Стасюк, Бронко Ховат та Джоні Буцик.

"Це офіційна копія, яку я отримав у подарунок від приватного колекціонера Ореста Теплого з Канади. Така фотографія є і в залі Хокейної слави НХЛ, і в музеї команди Брюїнз. Найзнаменитіший з трьох – це Джоні Буцик, або Іван Буцик, дворазовий звитяжець Кубка Стенлі, найкращий бомбардир Брюїнз усіх часів. Він є учасником Зали Слави НХЛ, а його номер виведений з обігу, навічно закріплений за ним і піднятий над дахом арени Бостону", – розповів Микола Васильков.