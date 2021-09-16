Ожидается, что в Зал славы войдут Майк Боси (Михаил Босой), Терри Сочек (Тарас Савчук) и даже Уэйн Грецки (Иван Греческий).

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Первый экспонат для будущего музея Зал славы президенту УХЛ Георгию Зубко передал один из авторов документального фильма "Юки" Николай Васильков. Это изображение легендарной The Uke Line, первой сугубо украинской тройки НХЛ, которую в Бостон Брюинз в 60-х сформировали члены семей эмигрантов из Украины Уик Стасюк, Бронко Ховат и Джонни Буцик.

"Это официальная копия, которую я получил в подарок от частного коллекционера Ореста Теплого из Канады. Такая фотография есть и в зале хоккейной славы НХЛ, и в музее команды Брюинз. Самый знаменитый из трех – это Джонни Буцик, или Иван Буцик, двукратный победитель Кубка Стэнли, лучший бомбардир Брюинз всех времен. Он является участником Зал Славы НХЛ, а его номер выведен из обращения, навечно закреплен за ним и поднят над крышей арены Бостона", – рассказал Николай Васильков.