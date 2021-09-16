Очікують, що до Зали слави увійдуть Майк Босі (Михайло Босий), Террі Сочек (Тарас Савчук) і навіть Вейн Грецькі (Іван Грецький).

До теми УХЛ офіційно оголосила склад учасників і формат нового сезону

Перший експонат для майбутнього музею Зали слави президентові УХЛ Георгію Зубку передав один з авторів документальної стрічки "Юкі" Микола Васильков. Це зображення легендарної The Uke Line, першої суто української трійки НХЛ, яку у Бостон Брюїнз у 60-х сформували члени родин емігрантів з України Вік Стасюк, Бронко Ховат та Джоні Буцик.

"Це офіційна копія, яку я отримав у подарунок від приватного колекціонера Ореста Теплого з Канади. Така фотографія є і в залі Хокейної слави НХЛ, і в музеї команди Брюїнз. Найзнаменитіший з трьох – це Джоні Буцик, або Іван Буцик, дворазовий звитяжець Кубка Стенлі, найкращий бомбардир Брюїнз усіх часів. Він є учасником Зали Слави НХЛ, а його номер виведений з обігу, навічно закріплений за ним і піднятий над дахом арени Бостону", – розповів Микола Васильков.