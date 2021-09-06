Склад учасників

Це – Білий Барс (Біла Церква), Дніпро (Херсон), Донбас (Донецьк), Краматорськ, Кременчук, Маріуполь, Сокіл (Київ) і Рулав Одд (Харків).

До слова Український Донбас здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів

Дебютантом є тільки харківський Рулав Одд, який раніше виступав в аматорах, але вирішив перейти у професіонали. Не продовжують виступи Крижані Вовки.

Новий сезон чемпіонату України з хокею розпочнеться з Кубку відкриття, який відбудеться 17 вересня. У ньому зустрінуться чинні чемпіон та віцечемпіон України – Донбас та Сокіл, після чого розпочнуться і поєдинки національної першості. Кожна команда проведе 42 матчі в 6 кіл.

Після закінчення регулярного чемпіонату команди проведуть плей-оф. У минулому сезоні переможець першої частини чемпіонату грали у півфіналі плей-оф, у той час, як команди, що посіли друге-сьоме місця - у чвертьфіналі, визначаючи ще трьох півфіналістів.

Зверніть увагу! Календар матчів чемпіонату України з хокею поки що не сформований. Дати матчів нового сезону УХЛ оголосить пізніше.