Українець Зубков став чемпіоном Угорщини у складі Ференцвароша та тренером з Росії
25 квітня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Ференцварош, за який грає українець Олександр Зубков, 24 квітня переміг у чемпіонаті Угорщини. Команда українця перемогла матчі 29-го туру проти Уйпешта.
Ференцварош – Уйпешт 2:1
Голи: Токмак Нгуєн, 19, Балінт Вечеї, 38 – Буду Зівзівадзе, 6 (пен)
Команда Зубкова набрала 62 очки та за 4 тури до закінчення чемпіонату стала недосяжною для переслідувачів, повідомляє 24 канал.
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Це чемпіонство стало для Ференцвароша 4-м поспіль та 33-м в історії клубу. 3 попередні титули угорській команді приніс український тренер Сергій Ребров. Зараз клуб очолює росіянин Станіслав Черчесов.
Олександр Зубков: кар'єра
- 25-річний Зубков є вихованцем Шахтаря. В Україні він на правах оренди виступав за Маріуполь, а за "гірників" зіграв всього 22 матчі.
- У 2019 році Зубков перейшов у Ференцварош – спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.
- На рахунку Зубкова в Ференцвароші 19 голів і 22 результативні передачі в 108 матчах.