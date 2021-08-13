Обізвали мавпою і порадили "валити" в Африку: у Києві невідомі напали на Жана Беленюка

Жан Беленюк став єдиним, хто здобув для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. Але він і досі зіштовхується з проявами расизму в Україні та звинуваченнями у відсутності патріотизму.

Жан Беленюк народився в Україні. Його мати – українка, а батько з Руанди. Він був пілотом і загинув під час військового перевороту на батьківщині. Тож через своє походження Беленюк неодноразово зустрічався з проявами расизму.

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Один з таких проявів стався 13 серпня в центрі Києва. Про нього Беленюк написав у своїй сторінці в фейсбук.

Текст публікації спортсмена і депутата Жана Беленюка:

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?".

Беленюк – депутат та олімпійський чемпіон

У 2019 році Жан Беленюк став народним депутатом. До цього він встиг стати успішним спортсменом, виборовши всі головні нагороди в греко-римській боротьбі. Єдине, що в нього не було – перемоги на Олімпіаді (у 2016 році він став срібним призером). Та у 2021 році Беленюк таки здобув перемогу на Олімпіаді. Його золота медаль стала єдиною для збірної України в Токіо-2020.