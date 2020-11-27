9-річний школяр Кирило Охріменко встановив рекорд України з відтискання на одній руці. За одну хвилину хлопчик зробив це 48 разів.

Щоб встановити цей рекорд, Кирило Охріменко готувався понад рік. Він щодня повторював цю вправу. Про це повідомила керівник у Національному реєстрі рекордів Лана Вєтрова.

Спочатку очікувалося, що він виконає 45 відтискань на одній руці. Та за 60 секунд Кирило Охріменко здійснив 48 вдалих віджимань.

Варто додати, що спроба встановити такий рекорд в категорії "Дорослі" свого часу закінчилася невдачею.

Варте уваги Вік – не перешкода: 80-річний українець встановив рекорд у скелелазінні

Кирило Охріменко займається бразильським джиу-джитсу з 5 років в Міжнародній Академії "A-Force" і вже став триразовим чемпіоном України з цього виду спорту. Батько, старший брат та дві сестри Кирила також займаються боротьбою, мама займається фітнесом.