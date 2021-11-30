Українець став найкращим "асистентом" європейського чемпіонату за підсумками сезону

Український захисник мінського Динамо Андрій Бацула став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі у сезоні 2021 року. Він на 2 паси випередив найближчого переслідувача.

29-річний футболіст віддав 12 гольових передач, випередивши на 2 паси Павла Нехайчика з БАТЕ.

До слова Бразильський легіонер Шахтаря несподівано заговорив про українське громадянство

На рахунку Бацули також 2 голи у 27-ми матчах Вищої ліги Білорусі. Ще два асисти українець віддав у двох кубкових поєдинках.

До слова, до топ-20 асистентів увійшли український хавбек Гомеля Олександр Батищев (7 передач) та Юрій Габовда з Торпедо-БелАЗ (6 пасів).

Бацула перейде у Ворсклу

В зимове трансферне вікно Бацула перейде до полтавської Ворскли. Угоду вже підписано.

Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

За підсумками сезону золото білоруської першості здобув солігорський Шахтар, другим став барісовський БАТЕ, бронза – у мінського Динамо.