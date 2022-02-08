Українець Шмуратко після відмови від російської мови яскраво виступив на Олімпіаді

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні розпочалися перші особисті змагання з фігурного катання. Стартувала боротьба за медалі в чоловічому одиночному катанні, в якому взяли участь 29 фігуристів.

Український фігурист Іван Шмуратко кваліфікувався до довільної програми. У короткій програмі 20-річний киянин посів 22-ге місце. Він потрапив до числа 24 фігуристів, які продовжать боротьбу за медалі у чоловічому одиночному катанні, повідомляє 24 канал.

До слова Фігурист Шмуратко змусив російських журналістів говорити українською

Шмуратко без брутальних помилок виконав коротку програму під Une vie d'amour Шарля Азнавура. Із помарок – судді зафіксували у нього неправильне ребро відштовхування на лутці.

Виграв коротку програму американський фігурист Нейтан Чен з результатом 113,97 бала – це новий світовий рекорд.

Сенсація короткої програми – лише восьме місце дворазового олімпійського чемпіона японця Юдзуру Ханю, який у Пекіні ризикує залишитись без медалі.

Кваліфікація Шмуратка – це вже перемога, якщо врахувати, що старт Олімпіади розпочався для нього з коронавірусу.

Результати змагань:

Хто такий Іван Шмуратко

20-річний український фігурист, який представляє Київ. Для нього це дебютні Олімпійські ігри. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21 місце, яке забезпечило Україні олімпійську ліцензію.

Раніше в Пекіні Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською. "Я українець", – пояснив росЗМІ фігурист.