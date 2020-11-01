Український нападник "Гента" Роман Яремчук тричі забив "Васланд-Беверену" в 11-му турі чемпіонату Бельгії.

Перфоманс Яремчука

Український Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0), пише 24 канал.

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Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик.

Відео голів Яремчука

Відео скасованого голу Яремчука

Результативність Яремчука