Перший у кар'єрі: Яремчук оформив хет-трик за 15 хвилин у матчі з "Васланд-Беверені" – відео
Український нападник "Гента" Роман Яремчук тричі забив "Васланд-Беверену" в 11-му турі чемпіонату Бельгії.
Перфоманс Яремчука
Український Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0), пише 24 канал.
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Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик.
Відео голів Яремчука
Відео скасованого голу Яремчука
Результативність Яремчука
- Раніше в сезоні був дубль у ворота "Берсхота" (5:1) 4 жовтня.
- 24-річний футболіст забив 7 м'ячів і зробив 2 асисти у 13 зустрічах.
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