Боротьба за медалі точилася до останнього. Сергій Білий у першій вправі – присідання – завоював малу срібну нагороду з результатом у 405 кілограмів. У жимі лежачи він здобув малу бронзову медаль, зафіксував штангу вагою 300 кілограмів. А у тязі зумів взяти вагу у 340 кілограмів.

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У сумі триборства він показав результат у 1045 кілограмів. Але цього виявилося достатньо лише для того, щоб стати срібним призером чемпіонату світу. Його обійшов американець Іан Белл, який у сумі набрав лише на один кілограм більше – 1046 (392,5 кілограма у присіданні, 265 кілограмів у жимі лежачи та 388,5 кілограма у тязі).

Для збірної України ця нагорода стала вже восьмою за рахунком – наша команда здобула чотири золоті та чотири срібні медалі.

Вже в перший день змагань одразу дві українки стали чемпіонками світу. У ваговій категорії до 47 кілограмів з результатом 460 кілограмів у сумі триборства (тепер це рекорд Європи) переможницею стала Тетяна Біла. А у ваговій категорії до 52 кілограмів перемогла Анастасія Дерев’янко. Спортсменка у сумі трьох вправ зібрала 487,5 кілограма.

У ваговій категорії до 63 кілограмів срібною призеркою чемпіонату світу стала Лариса Соловйова, яка закінчила змагання з сумою триборства 600 кілограмів.

Золото та срібло чемпіонату світу в одній ваговій категорії вибороли Микола Бараннік та Віталій Коломієць. Вони змагались у ваговій категорії до 83 кілограм. Микола Бараннік втретє у своїй карʼєрі стає чемпіоном світу з сумою триборства 935 кілограмів. А Віталій Коломієць посідає друг місце з результатом у трьох вправах 912,5 кілограмів.

Двоє українців розділили найвищі щаблі п'єдесталу й у ваговій категорії до 93 кілограмів. Там до останнього боротьбу вели Костянтин Мусієнко та Володимир Рисєв. Перемогу здобув Рисєв, який за сумою триборства набрав 1025 кілограмів.

Чемпіонат світу в Литві тривати до 19 листопада.