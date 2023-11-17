Борьба за медали шла до последнего. Сергей Билый в первом упражнении – приседания – завоевал малую серебряную награду с результатом в 405 килограммов. В жиме лежа он завоевал малую бронзовую медаль, зафиксировал штангу весом 300 килограммов. А в тяге сумел взять вес в 340 килограммов.

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В сумме троеборья он показал результат в 1045 килограммов. Но этого оказалось достаточно только для того, чтобы стать серебряным призером чемпионата мира. Его обошел американец Иан Белл, в сумме набравший всего на один килограмм больше – 1046 (392,5 килограмма в приседании, 265 килограммов в жиме лежа и 388,5 килограмма в тяге).

Для сборной Украины эта награда стала уже восьмой по счету – наша команда завоевала четыре золотых и четыре серебряных медали.

Уже в первый день соревнований сразу две украинки стали чемпионками мира. В весовой категории до 47 килограммов с результатом 460 килограммов в сумме троеборья (теперь это рекорд Европы) победительницей стала Татьяна Билая. А в весовой категории до 52 килограммов победила Анастасия Деревянко. Спортсменка в сумме трех упражнений набрала 487,5 килограмма.

В весовой категории до 63 килограммов серебряным призером чемпионата мира стала Лариса Соловьева, закончившая соревнование с суммой троеборья 600 килограммов.

Золото и серебро чемпионата мира в одной весовой категории добыли в борьбе Николай Баранник и Виталий Коломиец. Они соревновались в весовой категории до 83 килограмм. Николай Баранник третий раз в своей карьере становится чемпионом мира с суммой троеборья 935 килограммов. А Виталий Коломиец занимает второе место с результатом в трех упражнениях 912,5 килограммов.

Двое украинцев разделили самые высокие ступени пьедестала и в весовой категории до 93 килограммов. Там до последней борьбы вели Константин Мусиенко и Владимир Рысев. Победу одержал Рисев, по сумме троеборья набравший 1025 килограммов.

Чемпионат мира в Литве продлится до 19 ноября.