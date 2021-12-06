Українець Середа випередив росіянина та став чемпіоном світу зі стрибків у воду серед юніорів
Джерело:24 канал
Ще однією нагородою поповнилась українська скарбничка на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Талановитий 15-річний Олексій Середа приніс нашій країні "золото".
Третє "золото" для України
Збірна України здобула вже свою п'яту нагороду юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду. Олексій Середа став автором третього "золота" України на турнірі у Києві.
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15-річний спортсмен став найкращих в індивідуальному стрибку з 10-метрової вишки. Середі вдалось впевнено випередити суперників із Росії та Німеччини, які посіли друге та третє місця відповідно.
Призери зі стрибків з вишки 10 метрів (у балах)
- Олексій Середа (Україна) – 484.60
- Максим Гулідов (Росія) – 427.55
- Ейкерманн Григорчук (Німеччина) – 408.70
Ще один українець Данило Аванесов заробив 402.85 очок та отримав дерев'яну медаль. Від до останнього стрибка претендував на "бронзу", але у підсумку посів 4-ту позицію.
Нагадаємо, що Середа у свої юні роки вже взяв участь в Олімпійських іграх-2020. У Токіо Олексій посів високе 6 місце, заробивши 461.70 балів. Аналогічним чином українець виступив у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Як збірна України виступає на чемпіонаті світу серед юніорів
- Українські стрибуни у воду вже здобули п'ять нагород – 3 "золота" та по одній срібній та бронзовій медалі. До цього чемпіоном світу стали Ксенія Бойко та Данило Коновалов – на 10-метровій вищці та 3-метровому трампліні відповідно.
- Ксенія також стала бронзовою призеркою на 1-метровому трампліні у дівчат. А Данило у парі з Богданом Чижовським взяли друге місце зі стрибків у висоту з 3-х метрів.