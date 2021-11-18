Українець Руденко проведе бій з екссуперником Усика за пояс IBF Intercontinental
Джерело:Матч ТВ
На 38-річного Андрія Руденка 25 грудня у Сочі (Росія) чекає поєдинок із 28-річним росіянином Муратом Гассієвим. На кону в поєдинку стоятиме пояс IBF Intercontinental.
Про це повідомив промоутер росіянина Олексій Авсецін.
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"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", – сказав Авсецін.
Що відомо про Руденка та Гасієва
На рахунку 28-річного Гасієва 28 перемог та одна поразка від українського боксера Олександра Усика на професійному рингу. Росіянин у жовтні 2020 року дебютував у надважкій вазі і за цей час провів два успішні бої.
В активі 38-річного Руденка 34 перемоги та п'ять поразок. Варто зазначити, що у всіх своїх п'яти програних боях українець Руденко поступився суперникам рішенням суддів.
Українець один раз боксував на території Росії – у 2017 році Руденко у Москві програв Олександру Повєткіну.