У Сінгапурі відбувся турнір промоушена One Championship. Український кікбоксер суперважкої ваги Роман Крикля боровся за титул чемпіона світу з іранцем Іраджем Азізпуром.

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Поєдинок непросто складався для українського спортсмена. В першому раунді іранець був точнішим за ударами і за 26 секунд до закінчення часу відправив Романа у нокдаун.

Проте наш спортсмен не тільки зумів продовжити поєдинок, але й змінити його хід. На початку другого раунду Крикля збив Іраджа з ніг. Не даючи іранському кікбоксеру опам'ятатися, український гігант серією ударів добив суперника біля сітки. Рефері змушений був зупинити побиття іранця.

Найцікавіші фрагменти бою Крикля – Азазпур

За підсумками поєдинку, Крикля відібрав у суперника чемпіонський пояс One Championship у надважкій вазі.

Крім того, бій Крикля – Азізпур був визнаний найбільш видовищною подією турніру. А 31-річний українець заробив бонус у розмірі 50 тисяч долларів.

Варто зазначити, що Роман вже володіє титулом чемпіона світу у напівважкій вазі (до 102 кг). Тож відтепер в українця два чемпіонські пояси промоушена.

Що відомо про Романа Криклю