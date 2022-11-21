У Сінгапурі відбувся турнір промоушена One Championship. Український кікбоксер суперважкої ваги Роман Крикля боровся за титул чемпіона світу з іранцем Іраджем Азізпуром.
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Поєдинок непросто складався для українського спортсмена. В першому раунді іранець був точнішим за ударами і за 26 секунд до закінчення часу відправив Романа у нокдаун.
Проте наш спортсмен не тільки зумів продовжити поєдинок, але й змінити його хід. На початку другого раунду Крикля збив Іраджа з ніг. Не даючи іранському кікбоксеру опам'ятатися, український гігант серією ударів добив суперника біля сітки. Рефері змушений був зупинити побиття іранця.
Найцікавіші фрагменти бою Крикля – Азазпур
За підсумками поєдинку, Крикля відібрав у суперника чемпіонський пояс One Championship у надважкій вазі.
Крім того, бій Крикля – Азізпур був визнаний найбільш видовищною подією турніру. А 31-річний українець заробив бонус у розмірі 50 тисяч долларів.
Варто зазначити, що Роман вже володіє титулом чемпіона світу у напівважкій вазі (до 102 кг). Тож відтепер в українця два чемпіонські пояси промоушена.
Що відомо про Романа Криклю
- Роман Крикля народився у місті Красноград Харківської області і є земляком зірки Шахтаря Михайла Мудрика.
- З 2011 року Роман почав виступати на професійному ринзі в боях з кікбоксингу, а також з тайського боксу (муай-тай) у важкій ваговій категорії.
- У різні роки українець ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.
- Перший титул чемпіона One Championship Крикля завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза.