В Сингапуре состоялся турнир промоушена One Championship. Украинский кикбоксер супертяжелого веса Роман Крыкля боролся за титул чемпиона мира с иранцем Ираджем Азизпуром.
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Поединок непросто складывался для украинского спортсмена. В первом раунде иранец был точнее по ударам и за 26 секунд до окончания времени отправил Романа в нокдаун.
Однако наш спортсмен не только сумел продолжить поединок, но изменить его ход. В начале второго раунда Крыкля сбил Ираджа с ног. Не давая иранскому кикбоксёру опомниться, украинский гигант серией ударов добил соперника у сетки. Рефери вынужден был остановить избиение иранца.
Самые интересные фрагменты боя Крыкля – Азазпур
По итогам поединка Крыкля отобрал у соперника чемпионский пояс One Championship в супертяжелом весе.
Кроме того, бой Крыкля – Азизпур был признан самым зрелищным событием турнира. А 31-летний украинец заработал бонус в размере 50 тысяч долларов.
Стоит отметить, что Роман уже владеет титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 102 кг). Так что теперь у украинца два чемпионских пояса промоушена.
Что известно о Романе Крыкле
- Роман Крыкля родился в городе Красноград Харьковской области и является земляком звезды Шахтера Михаила Мудрика.
- С 2011 года Роман начал выступать на профессиональном ринге в боях по кикбоксингу, а также по тайскому боксу (муай-тай) в тяжелой весовой категории.
- В разные годы украинец становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.
- Первый титул чемпиона One Championship Крыкля завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза.