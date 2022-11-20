Суперницею українки була представниця Бразилії Дженніфер Майя. Бійчині показали рівний бій, але точнішою, на превеликий жаль, стала бразилійка, пише 24 канал.

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Невдале повернення в октагон

Майя перемогла за одноголосним рішенням суддів – 30:27, 29:28 та 29:28.

Мороз зазнала 4-ї поразки у своїй професійній кар'єрі при 11 перемогах. Звитяга над українкою стала для Майї вже 19-ю в октагоні при 9 поразках та одній мировій.

Цікаво, що в UFC продовжує тривати заборона на використання українського прапора під час поєдинків та інших офіційних процедур, які передують зустрічі.

Однак Мороз знайшла вихід, як на процедурі зважування, так і під час бою. На зважуванні Марина мала синьо-жовту пов'язку для волосся, а вже боролась у жовтих шортах та топі, а пов'язки на рукавицях були синього кольору.

Нагадаємо, що Марина Мороз є першою українкою в UFC (найбільший світовий промоушен у змішаних єдиноборствах).



Мороз – Майя: результат бою / Фото UFC