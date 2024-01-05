Знищив суперника у першому раунді: український супертяж здобув перемогу в США – відео нокауту
Непереможений український боксер Цотне Рогава провів дебютний поєдинок в США. Суперником колишнього представника збірної України був американець Данте Вільямс
У ніч на 5 січня на арені Emerald Queen Casino в США відбувся вечір боксу. У співголовному поєдинку зустрічалися учасник Олімпіади-2020 Цотне Рогава та американець Данте Вільямс, пише 24 Канал.
Читайте також Шанси 50 на 50: Джо Джойс не бачить фаворита в бою Усик – Ф'юрі
Ефектна перемога українського супертяжа
Для українського боксера це був дебютний поєдинок в США. Рогава видав потужний старт бою, активно завдаючи ударів по голові та корпусу суперника. Спантеличений таким початком американський проспект нічого не зміг протиставити.
Рогава затис Вільямса біля канатів та буквально знищив його. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття, коли побачив, що Вільямс ледь не впав на канвас. У підсумку Рогава здобув дострокову перемогу в першому раунді технічним нокаутом.
Відео нокауту в поєдинку Рогава – Вільямс
Що відомо про Рогаву
- Цотне Рогава – український боксер грузинського походження.
- Дворазовий чемпіон України (2019, 2021). Виступав за збірну України на Олімпійських іграх-2020.
- У червні 2021 року провів дебютний поєдинок на професійній арені.
- В активі українця 4 перемоги у 4 боях на профі-рингу.
- Свій наступний поєдинок Рогава теж проведе у США. Бій проти американця Джона Шипена повинен відбутися 15 лютого 2024 року.