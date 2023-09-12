Український футболіст залишив Барселону та перейшов до іншого іспанського гранда

Радіон Калашніков з п'яти років грає у знаменитій Ла Масії і вже ставав чемпіоном U-13. Тепер же хлопець вирішив спробувати себе у мадридському Атлетіко.

Чимало українських юнаків виступають в академіях європейських топ-клубів. До прикладу, на початку цього року дортмундська Боруссія оформила трансфер 18-річного вихованця Шахтаря Данила Кревсуна.

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Український слід в Каталонії

Хлопець вже почав забивати у Бундеслізі U-19. У свою чергу двоє українських юнаків виступають в Барселоні – Артем Рибак та Радіон Калашніков.

Перший перебрався у Каталонію з початком повномасштабної війни проти Росії. А ось Калашніков живе у Барселоні з п'яти років. Разом із Рибаком Радіон минулого сезону став чемпіоном Іспанії U-13.

Так само Калашнікову підкорився Міжконтинентальний кубок у своїй віковій категорії. Тепер же хлопець вирішив змінити клубну прописку.

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Калашніков змінює клуб

Радіон продовжить кар'єру у столиці Іспанії, ставши футболістом мадридського Атлетіко. Про це українець повідомив на своїй сторінці в інстаграм, прикріпивши фото у формі "матрацників".

Відзначимо, що Калашнівков починав футбольний шлях у школі Дніпра, але залишив її після банкрутства клубу. Потрапивши у Ла Масію, він став третім українцем у каталонському клубі. За дорослу команду свого часу грав Дмитро Чигринський, а серед юнаків числився Володимир Багмет.