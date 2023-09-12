Многие украинские юноши выступают в академиях европейских топ-клубов. К примеру, в начале этого года дортмундская Боруссия оформила трансфер 18-летнего питомца Шахтера Даниила Кревсуна.

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Украинский след в Каталонии

Парень уже начал забивать в Бундеслиге U-19. В свою очередь двое украинских юношей выступают в Барселоне – Артем Рыбак и Радион Калашников.

Первый перебрался в Каталонию с началом полномасштабной войны против России. А вот Калашников живет в Барселоне с пяти лет. Вместе с Рыбаком Радион в прошлом сезоне стал чемпионом Испании U-13.

Так же Калашникову подчинился Межконтинентальный кубок в своей возрастной категории. Теперь же парень решил сменить клубную прописку.

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Калашников меняет клуб

Радион продолжит карьеру в столице Испании, став футболистом мадридского Атлетико. Об этом украинец сообщил на своей странице в инстаграммах, прикрепив фото в форме "матрасников".

Отметим, что Калашнивков начинал футбольный путь в школе Днепра, но оставил его после банкротства клуба. Попав в Ла-Массию, он стал третьим украинцем в каталонском клубе. За взрослую команду в свое время играл Дмитрий Чигринский, а среди юношей числился Владимир Багмет.