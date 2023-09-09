28 травня на стадіоні "Камп Ноу" відбувся останній матч Барселони на домашній арені. Цей поєдинок став прощальним для Серхіо Бускетса та Хорді Альби, а також для легендарного стадіону. Перед цим клуб оголосив, що арена закривається на реконструкцію.

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Унікальні сувеніри з легендарного стадіону

За інформацією Sport.es, на пам'ять про старий "Камп Ноу" вболівальники зможуть придбати безліч речей, пов'язаних зі стадіоном. Особливим попитом серед фанів користується трава з газону легендарної арени.

Невеличкий зелений шматочок коштує 420 євро. Щоб не було підозр у підробці, трава продається у спеціальному міні-боксі, який завірений нотаріусом. Також можна придбати фрагменти сітки воріт. Вона коштуватиме вболівальникам "блаугранас" лише 80 євро.

Фрагмент газону "Камп Ноу" за 420 євро / ФК Барселона

Очікується, що згодом в продаж надійдуть сидіння та інші ексклюзивні речі з "Камп Ноу".

До речі, перебудова домашньої арени обійдеться клубу в 1,5 мільярда євро. Орієнтовно реконструкція триватиме до осені 2024 року. Наразі Барселона домашні матчі проводить на стадіоні "Монжуїк", який вміщує 55 тисяч уболівальників.