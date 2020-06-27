Українець Пустовий допоміг вийти "Барселоні" у півфінал чемпіонату Іспанії
Український центровий Артем Пустовий допоміг своїй команді вийти у півфінал чемпіонату Іспанії. Клуб українця зазнав поразки, але вона не стала на заваді, щоб пройти далі у сезоні.
В останньому турі групового етапу "Барселона" Пустового зустрічалась із "Тенеріфе", пише 24 канал.
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Успіх українця
Поєдинок тривав за рівної гри, але на останніх секундах команда українця все-таки поступилась, перевага суперника склала лише одне очко – 86:87 на користь "Тенеріфе".
Проте, ця програш у матчі не завадив каталонцям вийти у півфінал з першого місця в групі А.
Артем Пустовий за 14 хвилин набрав чотири очки і зібрав два підбирання.
Також "Унікаха" Володимира Геруна за додатковими показниками в боротьбі за півфінал поступилася "Басконії".
Що стосується групи B, то мадридський "Реал" вперше з 2008 року не зіграє в півфіналі Ліги АСB. Гранд зі столиці пропустив до півфіналу "Валенсію" і "Сан-Пабло Бургос".
У півфіналі чемпіонату Іспанії команда Пустового зіграє з "Сан-Пабло Бургосом", а "Валенсія" поміряється силами з "Басконією". Матчі першого раунду плей-офф відбуватимуться в неділю, 28 червня.
Закордонна кар'єра Пустового
- 2015-го року залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
- У сезоні 2015-2016 український центровий зіграв 28 матчів, де в середньому проводив на майданчику 13,5 хвилин, а його статистика складала 3.9 очок та 2.6 підбирань у середньому за гру.
- У сезоні 2016-2017 Артем Пустовий провів 31 гру за біло-блакитних. У середньому за гру він закидав 9.5 очок та робив 3.4 підбирання за 19 хвилин на майданчику.
- Влітку 2018 року Пустовий перейшов до "Барселони". Контракт розраховано на 3 роки.