Украинец Пустовой помог выйти "Барселоне" в полуфинал чемпионата Испании
Украинский центровой Артем Пустовой помог своей команде выйти в полуфинал чемпионата Испании. Клуб украинца потерпел поражение, но оно не помешало, чтобы пройти дальше в сезоне.
В последнем туре группового этапа "Барселона" Пустового встречалась с "Тенерифе", пишет 24 канал.
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Успех украинца
Поединок продолжался при равной игре, но на последних секундах команда украинца все-таки уступила, преимущество соперника составило лишь одно очко – 86:87 в пользу "Тенерифе".
Однако, этот проигрыш в матче не помешал каталонцам выйти в полуфинал с первого места в группе А.
Артем Пустовой за 14 минут набрал четыре очка и собрал два подбора.
Также "Уникаха" Владимира Геруна по дополнительным показателям в борьбе за полуфинал уступила "Басконии".
Что касается группы B, то мадридский "Реал" впервые с 2008 года не сыграет в полуфинале Лиги АСВ. Гранд из столицы пропустил в полуфинал "Валенсию" и "Сан-Пабло Бургос".
В полуфинале чемпионата Испании команда Пустового сыграет с "Сан-Пабло Бургосом", а "Валенсия" померяется силами с "Басконией". Матчи первого раунда плей-офф пройдут в воскресенье, 28 июня.
Зарубежная карьера Пустового
- В 2015-м году покинул Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Эндеса.
- В сезоне 2015-2016 украинский центровой сыграл 28 матчей, где в среднем проводил на площадке 13,5 минуты, а его статистика составляла 3.9 очков и 2.6 подборов в среднем за игру.
- В сезоне 2016-2017 Артем Пустовой провел 31 игру за бело-голубых. В среднем за игру он забрасывал 9.5 очков и делал 3.4 подбора за 19 минут на площадке.
- Летом 2018 года Пустовой перешел в "Барселону". Контракт рассчитан на 3 года.