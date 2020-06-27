Украинский центровой Артем Пустовой помог своей команде выйти в полуфинал чемпионата Испании. Клуб украинца потерпел поражение, но оно не помешало, чтобы пройти дальше в сезоне.

В последнем туре группового этапа "Барселона" Пустового встречалась с "Тенерифе", пишет 24 канал.

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Успех украинца

Поединок продолжался при равной игре, но на последних секундах команда украинца все-таки уступила, преимущество соперника составило лишь одно очко – 86:87 в пользу "Тенерифе".

Однако, этот проигрыш в матче не помешал каталонцам выйти в полуфинал с первого места в группе А.

Артем Пустовой за 14 минут набрал четыре очка и собрал два подбора.

Также "Уникаха" Владимира Геруна по дополнительным показателям в борьбе за полуфинал уступила "Басконии".

Что касается группы B, то мадридский "Реал" впервые с 2008 года не сыграет в полуфинале Лиги АСВ. Гранд из столицы пропустил в полуфинал "Валенсию" и "Сан-Пабло Бургос".

В полуфинале чемпионата Испании команда Пустового сыграет с "Сан-Пабло Бургосом", а "Валенсия" померяется силами с "Басконией". Матчи первого раунда плей-офф пройдут в воскресенье, 28 июня.

Зарубежная карьера Пустового