Українець Проценко виборов "бронзу" на етапі Діамантової ліги у Швейцарії

26 серпня 2021 , 08:57
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Джерело:

24 канал

У перший день етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні відбулися змаганні зі стрибків у висоту. Українець Андрій Проценко посів третю сходинку.

Андрій з другої спроби показав результат 2.27 м. Проценко поступився Шелбі Маківену тільки за кількістю спроб, а переміг Ілля Іванюк (2.30 м).

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Також Проценко обійшов олімпійського чемпіона Джанмарко Тамбері, який став 5-м. Він показав результат 2,24 м.

  • У четвер на етапі відбудеться основний день: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко виступлять у стрибках у висоту, Марина Бех-Романчук змагатиметься у стрибках в довжину, а Анна Рижикова і Вікторія Ткачук – в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Стрибки у висоту, чоловіки

1. Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) – 2,30 м
2. Шелбі Мак'юен (США) – 2,27
3. Андрій Проценко (Україна) – 2,27

Автор: Юрій Семенюк