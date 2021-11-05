Андердог Самедов зі стартового гонгу почав шукати шляхи в інфайтинг. Петросян не дуже успішно стримував суперника на дальній дистанції, а на ближній губився під постійним натиском, виглядав пасивніше.
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Бій вийшов конкурентним. Самедов просто переробив Петросяна: 96-94, 99-91 і 96-94.
Самедов – Петросян: відеоогляд
- Самедов – уродженець Азербайджану, але виступає за Росію.
- Для Петросяна це перша поразка на професійному рингу.