Рефері не втрутився в ситуацію

24-річного боксера нокаутували у третьому раунді протистояння. Спортсмен знепритомнів. Йому ж одразу надали медичну допомогу ще до госпіталізації.

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Зімунья доправили до лікарні, проте він так і не прийшов до тями.

За кілька секунд до нокауту було помітно, що Зімунья не відповідає на атаки суперника і навіть не тримав захист. Проте рефері зупинив побиття Таурайа.

Офіційну причину смерті боксера наразі не оголосили. За попередніми даними, Таурай помер через крововилив у мозок одразу після поєдинку.

Видання також зазначає, що цей випадок став першим Зімбабве, раніше місцеві боксери не помирали через травми, отримані на рингу.

Відео нокауту