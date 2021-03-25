У середу, 24 березня, пройшли два півфінальних матчі чоловічої волейбольної Ліги чемпіонів. Італійська Перуджа, в якій виступає український волейболіст Олег Плотницький, програла Трентіно у другому матчі – 2:3.

Перуджа забрала перші дві партії, впевнено ведучи гру. Але ось в третьому сеті команда Вітала Хейнена поступилася, зігравши набагато брудніше своїх суперників.

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На жаль "дияволів", ситуація в 4 сеті не змінилася. 10 і 14 власних помилок за дві партії – це занадто багато. Команда з Тренто зуміла скористатися подарунками від Перуджі і пройшла у фінал головного єврокубка. П'ятий сет, який вже нічого не вирішував, "дияволи" забрали з розгромним рахунком 15:6.

Догравальний збірної України Олег Плотницький набрав 14 очок – 9 в атаці, 3 на подачі і 2 на блоці. Найкращими бомбардирами матчу стали догравальні збірної Польщі і Перудж» Вільфредо Леон і діагональний Нідерландів і Трентіно Німір Абдель-Азіз –21 і 17 очок відповідно.

Обидва італійських колектива також пробилися в півфінал чемпіонату Італії.