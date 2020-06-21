Український півзахисник Михайло Месхі виступає за "Мезйокйовешд" у чемпіонаті Угорщини. Гол українця став вирішальним у зустрічі.

У рамках 31 турі чемпіонату Угорщини "Мезйокйовешд" зустрічався із "Фехерваром", де виступає інший українець Іван Петряк, пише 24 канал.

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Вирішальний гол українця

Месхі розпочав матч на лаві запасних. На 83-й хвилині українець вийшов на поле, коли рахунок зустрічі був рівний – 1:1. Месхі одразу активно ввійшов у гру та відзначився забитим голом із воротарського майданчика.

Підкреслимо, що у липні 2018 року Месхі підписав трирічний контракт з угорським клубом.



Додамо, що інший українець Андрій Нестеров залишив команду в меншості ще до перерви. У складі "Фехервару" пів години зіграв Іван Петряк.

Гол українця Месхі: