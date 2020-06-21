Украинский полузащитник Михаил Месхи выступает за "Мезйокйовешд" в чемпионате Венгрии. Гол украинца стал решающим во встрече.

В рамках 31 тура чемпионата Венгрии "Мезйокйовешд" встречался с "Фехерваром", где выступает другой украинец Иван Петряк, пишет 24 канал.

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Решающий гол украинца

Месхи начал матч на скамейке запасных. На 83-й минуте украинец вышел на поле, когда счет встречи был равен-1: 1. Месхи сразу активно вошел в игру и отметился забитым голом с вратарской.

Подчеркнем, что в июле 2018 года Месхи подписал трехлетний контракт с венгерским клубом.

Добавим, что другой украинец Андрей Нестеров оставил команду в меньшинстве еще до перерыва. В составе "Фехервара" полчаса сыграл Иван Петряк.

Гол украинца Месхи: