Український нападник турецького "Кайсеріспору" Артем Кравець допоміг команді святкувати успіх у матчі. Українець відзначився голом на останніх хвилинах основного часу.

У рамках 28 туру чемпіонату Туреччини "Кайсеріспор" зустрічався із "Генчлербірлігі", пише 24 канал.

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Результативний удар українця

На 36-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Результативний удар у активі Педро Енріке.

Здавалось, що матч так і закінчиться із мінімальним рахунком, але так не думав українець Артем Кравець. На 89-й хвилині футболіст після контратаки замкнув простріл з флангу.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь господарів.

Додамо, що цей гол став п'ятим у сезоні для Кравця. Загалом українець взяв участь у 15 матчах за турецький клуб.

Після цієї перемоги команда українця набрала 25 очок і знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Гол Кравця: