Українець Кріпак виграв третє "золото" Паралімпіади у Токіо
Джерело:24 канал
Максим Кріпак – п'ятиразовий призер у Токіо. Український плавець здобув своє третє "золото" Паралімпіади-2020.
Золотий заплив Кріпака
Максим Кріпак боровся за нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S10. Український плавець знову потішив нас черговою перемогою.
Читайте також Україна за крок до 70 нагород Паралімпіади: Ковальчук здобув "срібло" змагань
Вже з перших метрів дистанції Кріпак дав зрозуміти, хто буде фаворитом запливу. Максим впевнено захопив лідерство, яке протримав усі 400 метрів. Українець не зумів побити світовий або паралімпійський рекорд, які він встановив у Ріо-2016.
26-річний плавець Максим Кріпак – триразовий паралімпійський чемпіон у Токіо. Тепер у доробку харків'янина аж 5 нагород, які він здобув у Японії.
Друге місце посів нідерландець Бас Таккен. Трійку призерів замкнув австралієць Томас Галлахер.
- У скарбничці України вже 71 нагорода у Токіо (16 золотих, 34 срібних та 21 бронзова). Наша країна замикає топ-6 загального медального заліку Паралімпіади-2020.
Усі нагороди Кріпака у Токіо
- Максим виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем. Кріпак проплив дистанцію за 50.64 секунди. Цей результат став новим світовим паралімпійським рекордом.
- Здобув перемогу запливі на 100 метрів у класі S10. Кріпак встановив новий світовий рекорд.
- Кріпак має у своєму активі "срібло" у плаванні на дистанції 50 метрів (вільний стиль) у класі S10.
- У складі чоловічої збірної України взяв "бронзу" в естафеті вільним стилем 4х100. В естафеті виступали плавці різних класів.