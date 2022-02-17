Українець Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) запустив голосування за звання найкращого гімнаста у 2021 році. На нагороду претендує і українець Ілля Ковтун.

Голосування за "Гімнаста року" відбудеться у чотирьох категоріях: чоловіча спортивна гімнастика, жіноча спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті. До короткого списку кандидатів у кожній категорії потрапили лише 5 спортсменів.

18-річний Ілля Ковтун увійшов до топ-5 найуспішніших спортсменів у чоловічій спортивній гімнастиці. Тож претендує на нагороду саме в цій номінації.

Нагадаємо Новий елемент у спортивній гімнастиці названо на честь українського гімнаста Іллі Ковтуна: відео

Заслуги Іллі Ковтуна в 2021 році:

здобув бронзову медаль багатоборства чемпіонату Європи 2021 року,

посів 11 місце у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх в Токіо,

взяв бронзу у багатоборстві на чемпіонаті світу.

Варто нагадати, що в честь Ілля Ковтуна назвали один з елементів на паралельних брусах.

Проголосувати за Іллю Ковтуна можна за цим посиланням. Також голосування проводиться у Facebook, Intagram та Twitter. Необхідно поставити "вподобання" на фото нашого кандидата. Переможе той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів в опитуванні на сайті та в усіх соціальних мережах разом узятих. Голосування триває до 22 лютого 2022 року до 13:00 за київським часом.

Нагородження переможців відбудеться під час спеціальної церемонії 15 серпня 2022 року у Мюнхені (Німеччина)