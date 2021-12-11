Цей елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть оберту до бруса.

Варте уваги Україна виграла для інших країн більше "золота", ніж для себе: яких талантів ми втратили

Іменні елементи у спортивній гімнастиці раніше отримали два українці: Петро Пахнюк на брусах та Ігор Радівілов в опорному стрибку.

Відео виконання елементу "Ковтун"



Нагадаємо, у жовтні 2021 року Ілля Ковтун завоював бронзу чемпіонату світу 2021 у багатоборстві. В цьому ж році він став бронзовим призером у багатоборстві на чемпіонаті Європи.