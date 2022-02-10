Українець Ковбаснюк показав другий найкращий результат України в історії зимових Олімпіад

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк посів 14 місце у комбінації на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Це другий найкращий результат в історії України на Олімпіадах у гірських лижах.

Перемогу в альпійській комбінації здобув австрієць Йоганнес Штрольц. Чемпіон випередив після швидкісного спуску та слалому норвежця Олександра Кілде на 0,59 секунди, канадця Джеймса Кроуфорда – на 0,68 секунди, повідомляє 24 канал.

До слова Україна через COVID-19 не вийде на старт у командному турнірі з фристайлу на Олімпіаді-2022

Іван Ковбаснюк показав 14 результат. Загалом у комбінації участь брали 27 спортсменів, з яких до фінішу дісталися лише 17 спортсменів.

На зимових Олімпіадах сильніше виступив лише Микола Скрябін на Олімпіаді 1998 року в японському Нагано у тій же комбінації – 12 місце. Тоді до фінішу дісталося 15 спортсменів, тепер – 17.

Результати змагань / Скриншот

Попередній виступ Ковбаснюка