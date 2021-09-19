Українець Кохан здобув "бронзу" з метання молота в останньому турнірі сезону у Найробі

Михайло Кохан на тріумфальній ноті завершив для себе легкоатлетичний сезон. Українець став третім у метанні молота в Найробі (Кенія).

Успішне завершення сезону

Український легкоатлет вже вдев'яте підійнявся на подіум у цьому сезоні. Михайло Кохан метнув молот на відстань 74.75 метри на етапі Continental Tour Gold у Найробі.

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Такий результат українець показав вже у своєму другому кидку. Цього вистачило для того, щоб увійти у трійку призерів змагань. Кохан випередив найближчого конкурента, яким став легкоатлет із Молдови Сєргєй Маргієв, на 40 сантиметрів.

Відзначимо, що це була єдина успішна спроба Михайла у секторі. Усі інші були незараховані через помилки у виконанні. Останній кидок українця був "чистим", але він не зміг покращити свій результат. Кохан став третім.

Український метальник молота програв лише двом представникам Польщі Файдеку Павелу та Войцеху Новіцкі.

Результати трійки призерів

Файдек Павел (Польща) – 78.33 Войцех Новіцкі (Польща) – 77.99 Михайло Кохан (Україна) – 74.75