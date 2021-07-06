Українець Кохан із особистим рекордом переміг у метанні молота в Угорщині

Українець Михайло Кохан не збавляє обертів напередодні Олімпіади-2020. Цього разу 20-річний метальник молота залишив за спиною двох титулованих поляків.

Історична перемога напередодні Олімпіади

У свої 20 років Михайло Кохан перетворюється в одну з надій України на медалі Олімпійських ігор. Український легкоатлет уперше переміг двох найсильніших метальників із Польщі.

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Це йому вдалось зробити на "Меморіалі Іштвана Дюлая" у Секешфегерварі у рамках World Athletics Continental Tour Gold. Змагання зібрали найсильніших метальників, серед яких був й українець. Кохану вдалось не лише перемогти досвідчених поляків Павела Файдека та Войцеха Новіцкі, а й підкорити історичну планку – 80 метрів.

Цікаво, що Новіцкі ще у першій спробі довів усім, хто буде фаворитом турніру. Поляк метнув за 80 метрів. Однак українець не склав руки. У своїй четвертій спробі Михайло показав найкращий результат у кар'єрі – 80.78 метра.

Такий результат шокував Войцеха. Як не старався поляк, але перевершити показник Кохана не зумів. Новіцкі завершив змагання з результатом 80.52, поступившись українському метальнику 26 сантиметрами.

Інший поляк Файдер закрив трійку лідерів. Павел не зміг втрутитись у боротьбу за "золото". Таке досягнення Кохана дає надію на медалі на Олімпіаді у Токіо.

Призери турніру

Михайло Кохан (Україна) – 80.78 метрів Войцех Новіцкі (Польща) – 80.52 метрів Павел Файдек (Польща) – 78.78 метрів

Нагадаємо, що 1 липня Кохан здобув "бронзу" на "Меморіалі Ірени Шевіньскої". На турнірі українець встановив особистий рекорд – 79.96 метри, який покращив вже в Угорщині. На тих змаганням головними суперниками Михайла такою були поляки.