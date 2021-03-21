Українець Шуранов відзначився дебютним голом у матчі другої Бундесліги: відео

Нюрнберг розписав результативну нічию з Гройтер Фюртом (2:2) у матчі 26-го туру другої Бундесліги. Україець Ерік Шуранов допоміг своїй команді голом.

Ерік Шуранов вперше вийшов на поле в стартовому складі Нюрнберга, а на 76-й хвилині матчу він відзначився дебютним голом і вивів свою команду вперед – 2:1.

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Через хвилину після взяття воріт головний тренер Нюрнберга замінив українця. Однак переможним гол українського футболіста не став, оскільки Гройтер Фюрт відігрався на третій доданій хвилині.

Після цієї гри Нюрнберг перебуває на 14 місці з 29 очками. Гройтер Фюрт займає третє місце в турнірній таблиці і має в своєму активі 47 балів.

Що відомо про Шуранова

Шуранов є одним з найбільш перспективних гравців Нюрнберга. У поточному сезоні нападник забив сім голів за три матчі в складі команди U-19, один гол в регіональній лізі Баварії, а також оформив дубль в матчі юнацького Кубка Німеччини.

Відео голу Шуранова