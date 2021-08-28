Українець Дубров вирвав "золото" Паралімпіади з плавання

Збірна України здобула вже 7 золоту медаль на літніх Паралімпійських іграх. Чергове золото Україні приніс плавець Денис Дубров.

Дубров – переможець Паралімпіади

Чемпіон Паралімпіади 2016 року Дубров знову взяв "золото" у комплексному плаванні. Денис переміг на дистанції 200 метрів у класі SM8.

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32-річний українець не надто вдало розпочав заплив і відставав від суперників. Однак Дубров видав феноменальне завершення та здобув перемогу.

Денис випередив китайця Ксу Хайцзяо всього на 0,10 секунди. Третім став ще один представник Китаю Ян Гуанлун.

У суботу, 28 серпня, Україна здобула вже 4 золоті медалі на Паралімпіаді. Усі золоті нагороди українці виграли у плаванні.

Окрім Дуброва, перемоги здобули Михайло Сербін та Євгеній Богодайко з Максимом Кріпаком. Останній, до слова, встановив світовий рекорд!

Дубров тепер має 5 медалей на Паралімпіаді. Окрім "золота" в Ріо та Токіо, в українця ще дві "бронзи" та одне "срібло" Паралімпіаи-2016.