Українець Дубров – триразовий призер Паралімпіади-2020 з плавання
3 вересня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Денис Дубров розмочив новий десяток нагород України у Токі. Український плавець здобув "бронзу", яка стала 91 медаллю для країни на Паралімпіаді-2020.
Третя медаль Дуброва у Токіо
Денис Дубров поповнив українську скарбничку бронзовою нагородою. Плавець фінішував третім у запливі на 100 метрів батерфляєм.
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Дуже цікава та спекотна боротьба була на цій дистанції у класі S8. Найспритнішим у запливі виявився американець Роберт Грісволд, який здобув своє друге "золото" Паралімпіади-2020.
Другим став представник Китаю Ян Фен. Денис Дубров – бронзовий паралімпійський призер.
Результати запливу (100 метрів батерфляєм)
1. Роберт Грісволд (США) – 1:02.03
2. Ян Фен (Китай) – 1:03.20
3. Денис Дубров (Україна) – 1:03.23
- Для Дуброва це третя нагорода у Токіо. До цього Денис брав дві "бронзи" у чоловічій естафеті 4х100 метрів вільним стилем. Також став першим на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.