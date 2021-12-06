Українець Дерев'янченко сенсаційно поступився Адамесу: відеоогляд бою
Джерело:24 канал
Український боксер Сергій Дерев'янченко у ніч з 5 на 6 грудня провів 10-раундовий рейтинговий бій. Його суперником був представник Домініканської Республіки Карлос Адамес.
Третя поспіль невдача для Дерев'янченка
У своєму 17-тому поєдинку на профі-рингу Дерев'янченко поступився своєму суперникові. Переможець поєдинку отримає шанс поборотися за титул WBC у майбутньому.
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Українець вже боксував за цей трофей у вересні 2020-го, однак цього разу йому не вдалося зупинити Адамеса. Для Сергія це четверта поразка серед професіоналів.
У першій половині поєдинку домініканець виглядав дещо агресивніше. У другій трихвилинці Сергій уперше пропустив неприємний аперкот. Аби реабілітуватися він почав активніше рухатися, намагаючись розпочати ближній бій. Проте наздогнати свого суперника без суттєвих втрат не вдалося.
Відео моменту
Справжня заруба розпочалася вже в п'ятому раунді. Українець доволі впевнено виглядав та провів потужну комбінацію ударів. Адамес вже не так активно реагував на дії свого опонента. Проте його зустрічні удари були вкрай точними та потужними.
В останні хвилини протистояння Дерев'янченко знову активніше включився в бій, атакуючи свого опонента. Проте навіть це не допомогло йому здобути перемогу. Двоє суддів надали перевагу домініканцеві, ще один зафіксував нічию. Фінальний рахунок рефері становив 95-95, 97-93 та 96-94 на користь Адамеса.
Відео останнього раунду
Адамес – Дерев'янченко: що відомо
- Українець вперше дебютував у профі-ринзі у 2014-му році. За цей час він провів 17 боїв. Він виграв 13 боїв, 10 з них нокаутом.
- Вперше Сергій зазнав поразки у 2018-му в бою за трофей IBF. Його суперник Деніел Джейкобс виявився сильнішим. У 2019-му Дерев'янченко поступився Геннадію Головкіну, на кону були титули IBF і IBO.
- У 2020-му в протистоянні за пояс WBC українець програв Джермаллу Чарло.
- Для домініканця це 21-й переможний бій серед професіоналів. Завдячуючи цій перемозі Адамес вперше спробує поборотися за титул чемпіона світу за версією WBC.