Про це рішення Дмитро написав у своєму інстаграмі.
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"17 років! Фантастичних 17 років!! Саме стільки я присвятив великому спорту! І тепер з приємним та трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру… Скільки ж всього було… Скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань… І перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем!", – написав Чумак.
Що відомо про Чумака
- Дмитро Чумак – лідер чоловічої збірної з важкої атлетики, 3-разовий чемпіон Європи та 2-разовий призер чемпіонатів світу. Виступав у ваговій категорії до 109 кілограм.
- Чумак відібрався за рейтингом на Олімпіаду в Токіо, де мав стати єдиним українцем (у чоловічій важкій атлетиці) саме у ваговій категорії до 109 кілограм. Але Дмитро там так і не виступив.
- Чумак був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через спробу ухилитися від проходження тестування на заборонені препарати та підкуп допінг-офіцерів.
- У 2021 році Чумак виграв "золото" чемпіонату Європи в Москві, після чого опублікував пост зі словами "Москва згоріла повністю".