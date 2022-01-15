Про це рішення Дмитро написав у своєму інстаграмі.

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"17 років! Фантастичних 17 років!! Саме стільки я присвятив великому спорту! І тепер з приємним та трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру… Скільки ж всього було… Скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань… І перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем!", – написав Чумак.

Що відомо про Чумака