Об этом решении Дмитрий написал в своем инстаграме.
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"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру... Сколько же всего было... Сколько радости, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок... И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", – написал Чумак.
Что известно о Чумаке
- Дмитрий Чумак – лидер мужской сборной по тяжелой атлетике, трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира. Выступал в весовой категории до 109 кг.
- Чумак отобрался по рейтингу на Олимпиаду в Токио, где должен был стать единственным украинцем (в мужской тяжелой атлетике) именно в весовой категории до 109 килограмм. Но Дмитрий там так и не выступил.
- Чумак был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за попытки уклониться от прохождения теста на запрещенные препараты и подкуп допинг-офицеров.
- В 2021 году Чумак выиграл "золото" чемпионата Европы в Москве, после чего опубликовал пост со словами "Москва сгорела полностью".