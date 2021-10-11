У поєдинку Теміров здобув перемогу над азербайджанцем Талехом Мамедовим – 5:4.

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"Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України", – написав спортсмен кримськотатарською та українською мовами в соцмережах.

Тріумфатором турніру став іранець Мейс Далхані. У фіналі він поборов грузина Лері Абуладзе – 5:4.

Що відомо про Темірова

Ленур Теміров брав участь в Олімпіаді в Токіо цього літа. У півфіналі він поступився японському борцю Кен'ітіро Фуміта - 1: 5. Перед цим український спортсмен здобув дві перемоги в Токіо.

У 2020 році Ленур Теміров став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який проходив в Римі.