В поединке Темиров одержал победу над азербайджанцем Талехом Мамедовым – 5:4.

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"Эта медаль не только моя, эта медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины", – написал спортсмен на крымскотатарском и украинском языках в соцсетях.

Триумфатором турнира стал иранец Мейс Далхани. В финале он поборол грузина Лери Абуладзе – 5:4.

Что известно о Темирове

Ленур Темиров участвовал в Олимпиаде в Токио этим летом. В полуфинале он уступил японскому борцу Кенъитиро Фумита - 1:5. Перед этим украинский спортсмен одержал две победы в Токио.

В 2020 году Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходил в Риме.