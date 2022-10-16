Українець Богдан Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість

Українець Богдан Колмаков поповнив свої чемпіонські звання. Він став чемпіоном світу з паркуру на швидкість на першому чемпіонаті світу 2022.

Перший чемпіонат світу з паркуру мав відбутися у 2020 році у японській Хіросімі. Але турнір перенесли через пандемію коронавірусу. Тож змагання провели лише у 2022 році в Токіо. І золоту нагороду тут здобув українець Богдан Колмаков. Він був єдиним представником України та виступав в обох дисциплінах – фристайлі та швидкість.

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У фристайлі Колмаков не зумів показати хороший результат, посівши 15-те місце у кваліфікації. Але у дисципліні швидкість вважався одним з фаворитів. Адже саме Колмаков у 2022 році здобув золоту нагороду у цій дисципліні на Всесвітніх іграх. Ця нагорода стала історичною, адже паркур лише дебютував на турнірі, тож українець став першим чемпіоном.

Окрім того, у вересні 2022 року Колмаков здобув перемогу на Кубку світу з паркуру в Софії.

На чемпіонаті світу з паркуру у дисципліні швидкість Колмаков у кваліфікації показав шостий результат із часом 27,73 секунди, а у півфіналі – другий – 26,14 секунди. Його випередив італієць Андреа Консоліні.

Але вже у фіналі Колмаков випередив свого суперника показавши час 25,25 секунди, вигравши золоту нагороду.

Вже після змагань Колмаков заявив, що не планує на цьому зупинятися. Адже хоче потрапити на Олімпійські ігри 2024 в Парижі.

Варто відзначити, що чемпіонат світу з паркуру вперше пройшов під егідою Міжнародної федерації гімнастики.